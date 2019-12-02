TRT Çocuk öncülüğünde ülkemizde gerçekleştirilen ve Türkiye'nin çocuk odaklı tek medya konferansı olan "TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı", bu yıl “Çocuk Medyasının Dönüşümü” temasıyla düzenleniyor.

Medya kuruluşları, yayıncılar, üniversiteler, şirketler ve sivil toplum kuruluşları, dünya çocukları için 11-12 Aralık tarihlerinde İstanbul’da bir araya gelecek.

İletişim araçlarının çeşitlendiği, teknolojik değişimlerin hayatımızın akışını önemli ölçüde etkilediği günümüz dünyasında, çocuklara yönelik içeriklerin nasıl dönüştüğü ve nasıl dönüşmesi gerektiği kapsamlı olarak irdelenecek.

Çocuk medyasının dönüşümü ele alınacak

Türkiye’den ve dünyanın çeşitli ülkelerinden birçok önemli ismin yer alacağı konferansta, çocuk medyasının dönüşümü tüm yanları ile ele alınacak.

Çocuklara yönelik tasarladığı okul projesiyle uluslararası ödüllere sahip Japon mimar Prof. Dr. Takaharu Tezuka, Cambridge Üniversitesi Çocuk Edebiyatı Araştırma Merkezi Direktörü Prof. Dr. Karen Coats, hikâye ve masal anlatıcılığı alanında dünyaca tanınan Nazlı Çevik Azazi’nin yanı sıra Türkiye’den ve dünyadan akademisyenler, yayıncılar, uzmanlar ve medya yöneticileri çocuk medyasının dönüşümüne dair fikirlerini kendi perspektiflerinden sunacak.

Özel oturumlar ve atölye çalışmaları olacak

TRT Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı iki gün sürecek. Altı adet oturumun dışında özel oturumlar ve atölye çalışmaları olacak.

Konferans kapsamında "Dönüşüm", "Çocuk Medyası ve İçeriğin Dönüşümü", "Çocuk Medyası ve Mecranın Dönüşümü", "Teknolojinin Dönüşümü ve Dijitalizasyon", "Ürünün Dönüşümü" ve "Hikaye Anlatıcılığının Dönüşümü" başlıklı oturumların yanı sıra özel oturumlar ve atölye çalışmaları da yapılacak.

11-12 Aralık 2019 tarihlerinde İstanbul’da gerçekleştirilecek TRT 8. Uluslararası Çocuk Medyası Konferansı’na katılmak için web sitesinden kayıt yaptırmak yeterli olacak.

Kaynak: TRT Haber