Üniversitenin Veteriner Fakültesinde hayvanların tedavisi ve öğrencilerin eğitiminin aksamaması için 17 konteynerdan oluşan geçici hayvan hastanesinin açılışını İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa Rektörü Prof. Dr. Nuri Aydın yaptı.

Aydın, depremde üniversitenin Avcılar Yerleşkesinin ciddi hasar aldığını, Veteriner Fakültesinin ise büyük ölçüde etkilendiğini dile getirerek, "Burada hem Veteriner Fakültesi binamız hem de veteriner hastanemiz var. Veteriner Hastanemiz yılda 50 binle Türkiye'de en fazla hasta bakılan hastane. Bu noktada ciddi bir açığı da kapatan bir hastane. Bunu bir an evvel hizmete almak istedik." dedi.

Yeni binalar yapılana kadar geçici olarak, acil sağlık hizmeti verebilecekleri ve öğrencilerin eğitim faaliyetlerini yapabilmeleri adına 17 konteynerden oluşan geçici hastaneyi açtıklarını ifade eden Aydın, "Geçmişte takip ettiğimiz hayvanlarımızın tedavisinin aksamaması için de bu önemli. Burası Türkiye'nin ilk veteriner hastanesi. İstanbul'daki tek devlet hayvan hastanesi. O açıdan önem taşıyan bir yapısı var. Biz hızlı bir şekilde çelik konstrüksiyon bir veteriner hastanesi projesini hazırladık. Yapımına da kısa sürede başlayacağız." ifadelerini kullandı.

"Aksama yok"

Prof. Dr. Aydın, hayvanların sağlık sorunlarının insanların sağlık sorunlarıyla benzerlik gösterdiğini belirterek, "Burayı gezerken gördük, epilepsi olan köpeğimiz vardı, tedavisi burada devam ediyor. Kanser hastası olan bir kedimiz vardı, tedavisi burada gerçekleştiriliyor. Tüm cerrahi tedavileri olsun, ameliyat sonrası takipleri olsun, hastanemizde devam ettiriliyor. Bunların aksamaması adına bir an evvel en erken şartlarda bunun sağlanması yönünde çalışmalarımız oldu, devam ediyor." diye konuştu.

Veteriner Fakültesinin bin 300 öğrencisini klinik birimler ve temel birimler olarak ikiye ayırdıklarını kaydeden Aydın, klinik birimlerin Avcılar Yerleşkesinde, diğer öğrencilerin Büyükçekmece Yerleşkesinde eğitimlerine devam ettiklerini, bu açıdan bir aksamanın söz konusu olmadığını vurguladı.

Nuri Aydın, 1 yıl içinde çelik konstrüksiyon binanın tamamlanıp faaliyetleri oraya nakletmeyi hedeflediklerini belirterek, sözlerini, "Ardından da kalıcı binalarımızın yani gerçek üniversite yerleşkesinin yapılması için TOKİ tarafından projeler başlatılmış durumda. Onun da en kısa zamanda tamamlanarak buranın hakettiği noktada hizmetine devam etmesi ana hedefimiz." diye tamamladı.

Kaynak: AA