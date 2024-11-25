Muz yüklü tırda yangın: Küle döndü

Otoyolun İstanbul istikametinde S.G. idaresindeki muz yüklü tır, Kartepe ilçesi Tepetarla mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.
Dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.
İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.
Dorsenin bir kısmına da sıçrayan yangın nedeniyle güzergahta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.
Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Güzergahta aksayan trafik, söndürme çalışmalarının ardından normale döndü.