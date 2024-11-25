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Türkiye
AA 25.11.2024 04:50

Muz yüklü tırda yangın: Küle döndü

Anadolu Otoyolu'nun Kocaeli geçişinde muz yüklü tırda yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın söndürülürken tırdan geriye adeta demir yığını kaldı.

Muz yüklü tırda yangın: Küle döndü

Otoyolun İstanbul istikametinde S.G. idaresindeki muz yüklü tır, Kartepe ilçesi Tepetarla mevkiinde seyir halindeyken motor kısmından alev aldı.

Dumanı fark eden sürücü, aracı emniyet şeridine çekerek durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve jandarma ekibi sevk edildi.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

Dorsenin bir kısmına da sıçrayan yangın nedeniyle güzergahta kilometrelerce araç kuyruğu oluştu.

Ekiplerin uzun uğraşları sonucu söndürülen yangında tır kullanılamaz hale geldi. Güzergahta aksayan trafik, söndürme çalışmalarının ardından normale döndü.

Fotoğraf: İHA[Fotoğraf: İHA]

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