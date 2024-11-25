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Türkiye
AA 25.11.2024 02:15

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda ulaşım durdu

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Kayışkıran mevkii ile Vauk Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı ve kayan araçlar nedeniyle Gümüşhane yönüne doğru ulaşım durdu.

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda ulaşım durdu
[Fotograf: AA]

Kentte sabah saatlerinde yoğunlaşan kar yağışı akşam saatlerinde etkisini arttırdı.

Bayburt-Gümüşhane kara yolunda Kayışkıran mevkii ile Vauk Dağı Geçidi'nde yoğun kar yağışı, tipi ve kayan araçlar nedeniyle Gümüşhane yönüne doğru ulaşım durdu.

Uzun araç kuyruklarının oluştuğu yolda, Karayolları ekipleri, fırtına ve tipi nedeniyle kar temizleme ve tuzlama çalışmalarını güçlükle sürdürüyor.

AFAD ekipleri de bölgede kara saplanan araçları bulundukları yerden çıkarmak için çalışma yapıyor.

Bölgede güvenlik önlemi alan trafik ekipleri, hastane kavşağı mevkisinden itibaren araçların geçişine izin vermiyor.

Türk Kızılay Erzurum Afet Müdürlüğü ekipleri de ulaşımın güçlükle sağlandığı bölgelerdeki vatandaşlara kumanya dağıttı.

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