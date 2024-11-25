2 ilde yoğun kar nedeniyle 1028 yol ulaşıma kapandı

Sabah saatlerinden itibaren il genelinde yoğun şekilde kar yağışı ve tipi etkili oldu.

Kar yağışı nedeniyle Sivas-Malatya kara yolunun trafiğe kapatıldığı belirtilen açıklamada, "Sivas-Malatya kara yolu Kangal-Hekimhan arası Abdalboğan mevkisinde 150 araç ve yaklaşık 350 vatandaşımız mahsur kalmıştır. İmranlı-Kızıldağ mevki ve diğer güzergahlarda ağır tonajlı araçlar bekletilerek, küçük araçların kontrollü geçişi sağlanmaktadır" ifadelerine yer verildi.

Şehirler arası diğer güzergahlarda ise vatandaşların dinlenme tesisi, karakollar, yol üstü resmi kurumlar, kamu misafirhaneleri ve güvenli alanlarda bekletildiği, yeme-içme ihtiyaçlarının kumanya verilerek karşılandı.

Gürün ilçesi Kındıralık köyünde yaylada açık alanda mahsur kalan 600 küçükbaş hayvana ulaşma çalışmalarının devam ettiği bilgisine yer verilen açıklamada, 829 köy yolunun kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapandığı öğrenildi.

Açıklamada, Karayolları, İl Özel İdaresi, AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Vali Şimşek kriz merkezinde

Bu arada Sivas Valisi Yılmaz Şimşek, AFAD toplantı salonunda oluşturulan kriz merkezinde ulaşıma kapalı yolların durumu ve mahsur kalan vatandaşların güvenli şekilde tahliyesi ile acil yardım konularını takip etti.

Şimşek, il genelinde kar yağışının tipi şeklinde sabah saatlerine kadar devam etmesinin beklendiğini belirterek, yoğun kar yağışı ve buzlanma riskine karşı vatandaşlardan dikkatli olmalarını, zorunlu olmadıkça yola çıkmamalarını ve trafiğe çıkacak araçların mutlak suretle kar lastiği takmalarını, zincir, çekme halatı bulundurmalarını istedi.

Ekipler 6 yaşındaki çocuk için seferber oldu

Sivas'ın Altınyayla ilçesine bağlı Mutubey köyünde hasta ihbarı alan sağlık ekipleri, köye doğru harekete geçti.

Köy yolunun kar nedeniyle kapalı olduğunu gören sağlık personeli, Özel İdare ekiplerinden yardım istedi. Kara saplanan ve tipide mahsur kalan ambulans, İlçe Özel İdare ekipleri tarafından kurtarıldı.

Sağlık ekibi, iş makineleri yolu açtıktan sonra epilepsi hastası Talha Buğra Kuloğlu'nun evine ulaştı.

Çocuk, ambulanstaki ilk tedavisinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Kahramanmaraş'ta kar ve tipi nedeniyle 199 köy yolu ulaşıma kapandı

Kahramanmaraş AFAD İl Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, sabah saatlerinden itibaren il genelinde yoğun şekilde kar yağışı ve tipinin etkili olduğu aktarıldı.

Olumsuz hava koşullarıyla mücadele nedeniyle 1234 personel ve 493 araçla saha çalışmasının yürütüldüğü belirtilen açıklamada, kolluk kuvvetlerince 2 bin 105 vatandaşın mahsur kaldığı yerden kurtarıldığı bildirildi.

Açıklamada, "Çalışmalar kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri aldıkları 392 ihbarı değerlendirerek mahsur kalan 150 vatandaşımızı, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri 599 araçta 1895 vatandaşımızı ve AFAD ekipleri aldıkları 118 ihbarı değerlendirerek 90 vatandaşımızı mahsur kaldıkları yerlerden kurtarılmalarını sağlamıştır" ifadelerine yer verildi.

7 ilçedeki kırsal mahallelerin yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle yolunun kapandığı belirtilen açıklamada, "Onikişubat'ta 6, Afşin'de 56, Andırın'da 5, Ekinözü'nde 18, Elbistan'da 47, Göksun'da 60, Çağlayancerit'te 2 ve Nurhak'ta 5 olmak üzere toplam 199 kırsal mahalle yolu trafiğe kapalı olup çalışmalar devam etmektedir. İlimiz genelinde 23 mahalle ve 694 trafo olumsuz hava koşullarından etkilenmiştir. 49 bin 217 aboneye enerji verilememekte olup çalışmalar devam etmektedir. Olumsuz hava koşulları nedeniyle 16 kişi karbondioksit zehirlenmesine maruz kalmıştır. Çatı uçmasından kaynaklı 5 travma vakası meydana gelmiş ve 1 kişi hayatını kaybetmiştir" denildi.

Açıklamada, Büyükşehir Belediyesi, Karayolları, AFAD, jandarma ve emniyet birimlerinin koordineli şekilde yol açma ve kurtarma çalışmalarına devam ettiği vurgulandı.

Öte yandan, kar ve tipi nedeniyle yaklaşık 12 saat kapalı kalan Kahramanmaraş-Kayseri kara yolunun Göksun-Sarız bölümünün trafiğe açıldığı ifade edildi.