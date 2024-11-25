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Türkiye
DHA 25.11.2024 00:47

Kutlamadan dönen öğretmenlerin bulunduğu minibüs karda mahsur kaldı

Kahramanmaraş’ın Ekinözü ilçesinde karda mahsur kalan 10 öğretmen, belediye ekipleri tarafından kurtarıldı. Öğretmenlerin kutlama için gittiği Elbistan'dan dönerken mahsur kaldıkları ortaya çıktı.

Kutlamadan dönen öğretmenlerin bulunduğu minibüs karda mahsur kaldı

24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla Elbistan ilçesinde düzenlenen kutlamalara katılan öğretmenlerden 10’u, görev yaptıkları Ekinözü ilçesinin Soysal Mahallesi’ne dönmek üzere minibüsle yola çıktı.

Minibüs, Ortaören Mahallesi’ne geldiğinde kar ve tipi nedeniyle kapanan yolda ilerleyemeyerek mahsur kaldı.

Öğretmenlerin yardım istemesi üzerine Ekinözü Belediye Başkanı Harun Vicdan, ekibi ile birlikte yola çıktı.

Tipi nedeniyle bölgeye güçlükle ulaşan ekipler, 1 saatlik çalışma sonunda öğretmenleri kurtardı.

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