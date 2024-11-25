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Türkiye
AA 25.11.2024 00:19

Çorum'da buzlanma iki ayrı zincirleme kazaya neden oldu

Çorum-Samsun kara yolu 34 ve 36'ncı kilometrelerinde 2 ayrı zincirleme kaza meydana geldi. Yaşanan trafik kazalarında 1 kişi hayatını kaybetti, yol Samsun istikametine trafiğe kapandı.

Çorum'da buzlanma iki ayrı zincirleme kazaya neden oldu

Hava sıcaklığının sıfır derecenin altına indiği bölgede, yolda oluşan buzlanma nedeniyle 2 otomobil, 1 hafif ticari araç ve 1 cipin çarpıştığı trafik kazası meydana geldi.

Çarpışmanın ardından aracından indikten sonra başka bir aracın çarpması sonucu ağır yaralanan Cumaali Kurt, ambulansla kaldırıldığı Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Ardından aynı istikamette 2 otomobilin tırla çarpıştığı ikinci zincirleme trafik kazası meydana geldi.

İki ayrı kaza nedeniyle Çorum-Samsun kara yolu, Samsun istikametine ulaşıma kapandı. Kaza nedeniyle yolda yaklaşık 7 kilometre araç kuyruğu oluştu.

Yoldaki buzlanmanın giderilmesi için çalışmalar sürüyor.

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Çorum Trafik Kazası
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