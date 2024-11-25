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Türkiye
AA 25.11.2024 00:39

Malatya'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Malatya'da kar yağışı nedeniyle dağda hayvanlarıyla mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı.

Malatya'da dağda mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Vali Seddar Yavuz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hekimhan ilçesinde dağlık alandaki yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle bazı olumsuzlukların yaşandığını belirtti.

Bu kasamda dağda mahsur kalan 2 çoban ve 1 sürü sahibinin 4 saatlik yoğun çalışma sonucunda kurtarıldığını ifade eden Yavuz, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ise Darende, Hekimhan, Arapgir ve Akçadağ ilçelerindeki bazı mahallelerde mahsur kalan vatandaşlar için tüm ekiplerin ilgili kurum ve kuruluşlarla koordineli şekilde seferber olduğunu, çalışmaların kısa sürede tamamlanarak vatandaşlara ulaşılacağını kaydetti.

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