Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 16:06Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mutfak tüpüne dolum yapan istasyona 835 bin lira ceza
Diyarbakır'da, sıvılaştırılmış petrol gazı (LPG) pompasından mutfak tüpüne dolum yapıldığı gerekçesiyle bir akaryakıt istasyonuna 835 bin lira ceza kesildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Çermik ilçesinde bir petrol istasyonunda LPG pompasından mutfak tüplerine dolum yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.
Yapılan takip sonucunda istasyona gelen bir otomobilin bagaj kısmında bulunan 12 kilogramlık 2 mutfak tüpüne LPG pompasının aparatı ile dolum yapıldığı tespit edildi.
Akaryakıt istasyonuna 5307 Sayılı Sıvılaştırılmış Petrol Gazları Piyasası Kanunu gereğince 835 bin lira idari ceza uygulandı.
Etiketler: Diyarbakır Akaryakıt LPG
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