Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Eskihisar Demiryeri mevkiinde denetim yaptı.

Denetimde, atık suyla denizi kirlettiği tespit edilen Liberya bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 TL ceza kesildi.

Belediye ekipleri, denizde temizlik çalışması başlattı.