Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 15:24Son Güncelleme: Kaynak: AA
İzmit Körfezi'ni kirleten gemiye 3 milyon 108 bin lira ceza
[Fotoğraf: DHA]
İzmit Körfezi'ni kirlettiği tespit edilen Liberya bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 lira ceza kesildi.
Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı ekipleri Eskihisar Demiryeri mevkiinde denetim yaptı.
Denetimde, atık suyla denizi kirlettiği tespit edilen Liberya bandıralı gemiye 3 milyon 108 bin 530 TL ceza kesildi.
Belediye ekipleri, denizde temizlik çalışması başlattı.
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