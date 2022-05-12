Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Daire Başkanlığı koordinesinde, bitki koruma ve besleme ürünleri kaçakçılığı ile ilgili Türkiye genelinde eş zamanlı denetim yapıldı.

Konya Emniyet Müdürlüğü KOM Şubesi ve Ereğli KOM Grup Amirliği tarafından yapılan ortak çalışmada, Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri eşliğinde zirai ilaç satan 24 iş yeri kontrol edildi.

İl merkezindeki bir iş yerinde, insan sağlığını tehdit ettiği için Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yasaklanan etken maddeleri içeren tarım ilaçları bulundu.

İlaçlara el koyan ekipler, iş yeri sahibine "kişilerin hayatını ve sağlığını tehlikeye sokacak biçimde ilaç yapma veya satma" suçundan adli işlem yaptı.

Tarım ve Orman Bakanlığı görevlileri, iş yeri sahibine 84 bin lira idari para cezası uyguladı.