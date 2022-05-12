Sosyal medyada, Topkapı Sarayı Müzesi’nde sergilenen çevresi çift sıra olacak şekilde 49 tane elmas ile süslenmiş, 86 karat ağırlığındaki Kaşıkçı Elması’nın kaybolduğu iddia edildi.

Topkapı Sarayı Daire Başkanı İlhan Kocaman, 14 Ekim 2019 tarihinden itibaren Topkapı Sarayı’nın Dış Hazine Bölümü’nde sergilenen elmasın kaybolduğu iddialarına ilişkin açıklamalarda bulundu.

İddiaların gerçeği yansıtmadığını belirten Kocaman, "Müzeciliğin gerektirdiği her türlü güvenlik tedbirleri altında bunları muhafaza ediyoruz. Bu konu daha önce de speküle edilmişti. Sahtecilikle ilgili bir durum asla söz konusu değildir. Eser, 32 aydır bu salonda sergileniyor" diye konuştu.

"Topkapı Sarayı’ndaki eserler güvenlik önlemlerinin tamamı alınarak sergilenmektedir"

Eserlerin sayımı sırasında sarayın uzman elemanlarının yanında üniversitelerdeki uzman akademisyenlerin de yer aldığını dile getiren İlhan Kocaman, "Topkapı Sarayı’nda bulunan yaklaşık 200 bin tarihi eser için Topkapı Sarayı’nın Milli Saraylar Başkanlığı’na bağlanmasıyla birlikte yaklaşık 12 ayrı komisyon kuruldu. Eserlerin tamamı dikkatli ve titiz bir şekilde incelendi. Bunların hepsi tek tek gözden geçirildi. Envanter kayıtları karşılaştırıldı ve birçoğu sergilenmeye başladı. Topkapı Sarayı’nda sergilenen eserlerin neredeyse tamamı hiçbir şekilde güvenlik açısından veya diğer konularda speküle edilemez çünkü bu eserler, müzecilik açısından gerekli güvenlik önlemlerinin tamamı alınarak sergilenmektedir" dedi.

"Haberlerin kasıtlı olduğuna inanıyoruz"

Kocaman, Dış Hazine Bölümü’nde yer alan Kaşıkçı Elması ve Topkapı Hançeri’nin en çok sorulan eserler arasında yer aldığını belirtti:

"Fatih Köşkü’nde sergilenen bu eserler köşkün restorasyona alınması nedeniyle depoya kaldırılmıştı. Biz ziyaretçiler görsün diye bu salona getirdik. Güvenlik konusunda da her türlü önlem alınmıştır. Alınmaya devam etmektedir. Özellikle Kaşıkçı Elması’yla ilgili daha önceden de spekülatif haberler çıkmış ve o dönemin yönetimi üniversitelerde komisyonlar oluşturarak bunlarla ilgili araştırmalar yaptırmış ve eserle ilgili raporlar da daha önceden de kamuoyuyla paylaşılmıştı. Haberlerin kasıtlı olduğuna inanıyoruz. Şu dönem özellikle pandemiden sonra yaklaşık 10-15 bin ziyaretçimiz her gün burayı ziyaret ediyor. Bu dönem bunun gündeme gelmesi biraz da turizmi baltalamak amacı olduğunun kanaatindeyiz."