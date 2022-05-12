İl Özel İdaresi ekipleri, bu yıl kış mevsiminde kentte sorumluluklarındaki 3 bin 360 kilometrelik yol ağında 52 iş makinesi, 105 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Genç ilçesinin güneyindeki yaklaşık 2 bin 500 rakımlı Çotla Dağları bölgesinde bulunan Geyikdere köyü yayla yolunda çalışma yapan ekipler, metrelerce yüksekliğe ulaşan karla mücadele ediyor.

[Fotoğraf: AA]

Çığ riskine karşı önlem

Zorlu doğa koşullarında 5 Mayıs'tan beri çalışma yürüten ekipler, bazı noktalarda güçlükle ilerleyebiliyor.

Dozerle bölgede çalışan ekipler, yol ve çevresindeki riskli alanlarda yer alan karları temizleyerek hem çığ tehlikesini ortadan kaldırmaya hem de yolu genişleterek ulaşımı rahatlatmaya çalışıyor.

Ekipler, 18 Mayıs'a kadar yolu ulaşıma açmayı hedefliyor.

10 metreyi bulan kar birikintileri için yoğun mücadele

İl Özel İdaresi Yol ve Ulaşım Hizmetleri Müdürü Bünyamin Agitoğlu,yolun ilkbaharda yaylacılar tarafından tercih edildiğini söyledi.

[Fotoğraf: AA]

Bölgede yer yer 8 ila 10 metre yüksekliğinde kar birikintilerinin olduğunu anlatan Agitoğlu, "36 bin kilometreye yakın karla mücadele çalışması yaptık. 3 bin 360 kilometrelik yol ağımızda. Kapalı yollarımızı açıp karla mücadele çalışmalarımızı sonlandıracağız. Bundan sonra kurum olarak yollarla ilgili gerekli iyileştirme çalışmalarına başlayacağız. Gerçekten zorlu bir kış geçirmiş olduk. Bu yıl kış uzun sürdü, 7 aydır karla mücadele çalışmalarını yürütüyoruz. Bir hanenin bile bulunduğu bir yerleşim yerine ulaşmaya çalışıyoruz" dedi.