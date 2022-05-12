Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 13:57Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü 35 gün trafiğe kapatılacak
[Fotoğraf: İHA]
Bolu Dağı Tüneli'nin İstanbul yönü, yapılacak genleşme derz değişimi nedeniyle 16 Mayıs-20 Haziran tarihleri arasında trafiğe kapatılacak. İstanbul yönüne gidecek sürücüler D-100 Karayolu'na yönlendirilecek.
Türkiye’nin en önemli karayolu geçiş güzergahı olan Bolu Dağı Tüneli İstanbul yönünde bulunan viyadüklerde genleşme derzi değişimi çalışması başlatılacak.
Abant- Kaynaşlı Gişeleri arası İstanbul yönünde 16 Mayıs tarihinde başlayacak olan çalışma, 20 Haziran tarihinde sonlandırılacak.
Çalışma yapılacak süre boyunca TEM’in İstanbul yönü araç trafiğine kapatılarak sürücüler D-100 Karayolu’na yönlendirilecek.
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