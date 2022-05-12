Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 13:37Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber, AA
Bilecik'te demir çelik fabrikasında patlama: 2 işçi hayatını kaybetti
[Temsili fotoğraf: Arşiv]
Bilecik'in Bozüyük ilçesinde faaliyet gösteren demir çelik fabrikasında patlama meydana geldi. Yaralanan 3 işçiden 2'si kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
Poyra köyü sınırlarında bulunan Bozüyük Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir demir çelik fabrikasında, dün gece, ocaklar bölümünde yanar vaziyette bulunan kazanın reaksiyona girip alev püskürtmesi sonucu patlama meydana geldi.
3 işçi yaralandı. Bölgeye 112 Acil Servis ve jandarma ekipleri yönlendirildi.
Bozüyük Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralılardan Ali Gündoğar sevk edildiği Bursa Şehir Hastanesi'nde, Enver Güler ise Eskişehir Şehir Hastanesi'nde müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Vücudunda yanık oluşan ve Eskişehir'de tedavisi süren G.T.'nin ise hayati tehlikesi bulunmuyor.
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