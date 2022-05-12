İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatları doğrultusunda, PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS (Sivil Savunma Birlikleri) yapılanması içinde faaliyet göstererek örgüte eleman temin eden ve eylem hazırlığında olan şahıslara yönelik operasyon düzenledi.

İstanbul merkez olmak üzere İzmir, Erzurum, Şanlıurfa, Siirt, Aydın, Batman ve Diyarbakır'da 25 şüpheliyi yakalamak için 12 Mayıs 2022'de toplam 24 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Çok sayıda kişiyi örgütün dağ kadrosuna kattılar

Soruşturma kapsamındaki şüphelilerden Y.K. isimli Şahsın PKK/KCK silahlı terör örgütünün sözde İstanbul YPS sosyal medya sorumlusu olduğu, M.İ., M.Ö., Y.K. ve S.Y. isimli şüphelilerin çok sayıda şahsın örgütün dağ kadrosuna katılmasına aracılık ettiği, yine B.D. isimli şüphelinin kardeşinin örgütün dağ kadrosunda faaliyet gösterdiği güvenlik güçleri tarafından tespit edildi.

Ayrıca şüphelilerden Ö.R.K. isimli şahsın eylem hazırlığı kapsamında EYP ve Molotof malzemesi arayışı içerisinde olduğu, sosyal medya üzerinden konu ile ilgili araştırma yaptığı belirlendi.

25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı

PKK/KCK silahlı terör örgütünün YPS yapılanması faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik yapılan çalışma kapsamında örgütün dağ kadrosundan aldıkları talimatlar doğrultusunda, sosyal medya siteleri aracılığı ile özellikle geçim sıkıntısı çeken, ailevi sıkıntıları olan ve suça karışmış genç yaştaki kişilerle irtibat kurdukları daha sonra kültürel, sanatsal etkinlikler ve konuşma platformlarında örgütsel eğitimler verilerek terör örgütüne sempati duyan kişilerden örgüte eleman kazandırdığı tespit edilen 25 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Jandarma ekiplerince, şüphelilerin adreslerindeki ev ve eklentilerinde yapılan aramada 2 tabanca, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Yakalanan şüphelilerin Jandarma’daki sorgulamaları devam ediyor. Gözaltına alınan 24 şüpheli, işlemlerin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edilecek.