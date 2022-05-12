Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 12:31Son Güncelleme: Kaynak: AA
İstanbul'da kiralık araç dolandırıcılarına operasyon: 8 gözaltı
İstanbul'da düzenlenen operasyonlarda, araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak dolandırıcılık yapan şebeke çökertildi. 11 kişiden 8'i gözaltına alındı.
İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kurumsal araç kiralama şirketlerinin internet sitelerini kopyalayarak vatandaşları dolandıran 11 kişilik bir suç şebekesi tespit etti.
Ekipler, tuzağa düşürülen vatandaşların sitelerde verilen irtibat numaralarından görüştükleri şahıslar tarafından üçüncü kişilerin hesaplarına 900 bin lira araç kiralama bedeli yatırarak mağdur edildiklerini saptadı.
8 ayrı ilçede birçok adrese eş zamanlı baskın düzenlendi. Operasyonlarda, haklarında yakalama kararı bulunan şebeke üyesi 11 kişiden 8’i gözaltına alındı.
Aramalarda çok sayıda dijital materyal ele geçirildi.
Etiketler: Dolandırıcılık İnternet
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