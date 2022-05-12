Ovacık Mahallesi Başyiğit Caddesi'nde bulunan endüstriyel montaj ve imalat fabrikasının kumlama bölümünde, saat 14.00 sıralarında henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerinde bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Ekipler alevleri kısa sürede kontrol altına alarak, söndürdü.

Dumandan etkilenen 10 işçi tedavi altına alındı.

Yangın nedeniyle fabrikanın kumlama bölümünde hasar oluştu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.