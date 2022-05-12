Haber Giriş: 12 Mayıs 2022 Perşembe 15:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Şırnak'ta terör operasyonu: 17 gözaltı
[Fotoğraf: Arşiv]
Şırnak'ın Cizre ve İdil ilçelerinde terör örgütü PKK/KCK'nın sözde sivil savunma birliklerine operasyon düzenlendi. 17 şüpheli gözaltına alındı.
Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesindeki İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, terör örgütü PKK/KCK'nın faaliyetlerinin deşifre edilmesi amacıyla yürütülen çalışmalar kapsamında Cizre ve İdil'de belirlenen adreslere operasyon düzenledi.
Operasyonda, örgütün sözde sivil savunma birlikleri (YPS) içerisinde faaliyette bulunduğu tespit edilen 17 şüpheli gözaltına alındı.
Zanlıların adreslerinde yapılan aramalarda cep telefonu ve çeşitli dijital materyaller ele geçirildi.
Şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Etiketler: Şırnak Terörle Mücadele PKK/KCK
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