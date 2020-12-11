Haber Giriş: 11 Aralık 2020 Cuma 12:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Muş'ta uyuşturucu operasyonu: 5 şüpheli tutuklandı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Muş'ta uyuşturucu tacirlerine yönelik gerçekleştirilen operasyonda gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 9 adrese düzenlediği eş zamanlı operasyonda 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Operasyon kapsamında yapılan adli aramalarda, kurusıkı, 13 fişek, şarjör, 0,54 sentetik uyuşturucu, 0,49 gram metamfetamin, 8,59 gram eroin, 16 uyuşturucu hap, 14,94 gram esrar maddeleri ele geçirildi.
Gözaltına alınan şüpheliler hakkında 'uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan işlem başlatıldı.
Emniyetteki işlemlerin ardından 10 Aralık'ta mahkemeye çıkarılan şüpheliler tutuklandı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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