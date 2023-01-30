Yoğun kar yağışının ardından sahaya inen Muş Belediyesi ekipleri şehir merkezinde, İl Özel İdaresi ekipleri ise köy ve bağlı mezra yollarında karla mücadele için seferber oldu.

100 personel ve 58 iş makinesi ile mesai yapan İl Özel İdaresi, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 225 köy yolunda temizlik çalışması başlattı.

Hastanın bulunduğu köy ve mezralara öncelik tanıyan ekipler, 209 köy yolunu yeniden açtı. Kar yağışının yanı sıra yer yer etkili olan tipi ve görüş mesafesini düşüren sise rağmen çalışmalarını sürdüren ekipler, kapalı 16 köy ve bağlı mezra yollarını da ulaşıma açmak için mücadele ediyor.

"En kısa sürede köylerimizin yolunu açmayı hedefliyoruz"

Kar kalınlığının 30 santimetreyi aştığı, 12 köy ile 3 mezranın bağlı olduğu Bostankent grup köy yolundaki karla mücadele çalışmasına ilişkin bilgi veren İl Özel İdaresi ekip şefi Tolga Akaydın, “Muş’ta ekili olan kar yağışından dolayı grupta bulunan 12 köy ile 3 mezraya ulaşımın sağlandığı Bostankent grup köy yolu ulaşıma kapandı. İl Özel İdaresi ekipleri olarak 24 saat esasına göre yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında, karla mücadele mesaimiz yoğun bir şekilde devam etmektedir. En kısa sürede köylerimizin yolunu açmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

Gündoğan köyünde yaşayan Maşallah Tanrıkulu ise “Şimdiye kadar kar yoktu. Yeni yılın ilk kar yağışı oldu. İl Özel İdaresi ekipleri, devletimiz sağ olsun gelip yollarımızı açtı. Bizler de kürek yardımıyla kapımızın önünü açıyoruz. Araçlarımızı çıkarabilmek için kar temizliği yapıyoruz. Kar berekettir, her zaman bizlere lazım oluyor" dedi.