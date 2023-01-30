Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:29Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çuvallarla trafikte tehlikeli yolculuk
[Fotograf: İHA]
Bursa'da bir kamyonet, çuvalları kapasite üstünde kasasında taşıdı. Trafiği tehlikeye düşüren sürücünün o anları kameraya yansıdı.
Olay, merkez Osmangazi ilçesinde meydana geldi. Kamyonet sürücüsü kasaya yüklediği devasa çuvallarla birlikte trafikte tehlikeli bir şekilde seyretti.
Bir süre böyle giden kamyonet daha sonra ara sokaklara girerek gözden kayboldu.
Trafikteki tehlikeli taşımacılık ise başka bir sürücünün kamerasına yansıdı.
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