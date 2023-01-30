Yorkshire Terrier cinsi köpeğinin çalındığını fark eden P.C., Şişli Polis Merkezi Amirliği'ne giderek şikayetçi oldu.

Bunun üzerine çalışma başlatan ekipler, inceledikleri güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin M.D. olduğunu ve 7 ayrı suç kaydının bulunduğunu belirledi.

Daha sonra M.Ç. ve M.A. adlı kişilerin, P.C.'yi arayarak köpeğin kendilerinde olduğunu, para karşılığında teslim edebileceklerini söylemesi üzerine ekipler harekete geçti.

Şüpheliler ile buluşma ayarlayan ekipler, M.Ç. ile M.A.'yı çalınan köpekle yakaladı. Gözaltına alınan zanlılar, emniyete götürüldü.