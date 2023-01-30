Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 08:14Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
İstanbul'un bazı ilçelerinde yılın ilk karı yağdı
[AA (Arşiv)]
Bir süredir sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde seyrettiği İstanbul'da, soğuk hava ile birlikte yüksek kesimlere yılın ilk karı yağdı.
İstanbul'un yüksek kesimlerinde yılın ilk kar ve sulu kar yağışı görüldü. Yağış, Kartal, Pendik, Maltepe, Sultanbeyli, Sancaktepe, Ümraniye, Kadıköy, Ataşehir, Üsküdar, Beykoz'daki ana arterlerde beyaz örtü oluşturdu.
İstanbul'da son günlerde hava sıcaklığı düştü. Kartal Aydos ormanına kar yağdı. Ağaçların üzeri beyaz örtüyle kaplandı. Yağan sulu kar, bir süre sonra etkisini kaybetti.
Silivri'de etkili olan sağanak, yüksek kesimlerde kara döndü. Kar, kısa süre sonra yeniden yerini yağmura bıraktı. Arnavutköy Fenertepe yolunda da karla karışık yağmur yağdı.
Gece yarısı ise Çatalca'ya lapa lapa kar yağdı. Araçların üstü kısa sürede beyaza büründü.
Etiketler: Kar Yağışı İstanbul Hava Durumu
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