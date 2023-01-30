Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 04:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adıyaman'da trafik kazası: 9 yaralı
[Fotograf: TRT Haber]
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 9 kişi yaralandı.
Adıyaman'da Mustafa A. idaresindeki otomobil, 3. Çevre Yolu'nda Zeynal S. idaresindeki otomobille çarpıştı. Kazada sürücüler ile araçlarda bulunan 7 kişi yaralandı.
112 Acil Servis ekiplerince kentteki hastanelere kaldırılan yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: Trafik Kazası Adıyaman
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