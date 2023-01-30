Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 01:04Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kocaeli'de devrilen otomobildeki 4 kişi yaralandı
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde otomobilin devrilmesi sonucu 4 kişi yaralandı.
Kocaeli'nin Başiskele ilçesinde D-100 kara yolu Ankara istikametinde seyreden E.Y. idaresindeki plakalı otomobil, aynı yönde seyreden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra çarptıktan sonra savrularak ters döndü.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sürücü E.Y. ve yanında bulunan 3 kişi çevredekilerin yardımıyla otomobilden çıkarıldı.
Sağlık ekipleri olay yerinde yaptıkları ilk müdahalenin ardından, yaralıları çevredeki hastanelere kaldırdı.
Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, aracın çekilmesinin ardından normale döndü.
Etiketler: Kocaeli Trafik Kazası
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