Zonguldak'ın Devrek ilçesinde etkisini sürdüren yağmur, yüksek kesimlerde yerini kara bıraktı. Devrek ve Karadeniz Ereğli ilçeleri arasındaki 720 rakımlı Babadağ Geçidi beyaz örtüyle kaplandı.

Bazı araçlar kara yolunda ilerlemekte güçlük çekerken, sürücüler zor anlar yaşadı. Kenti İstanbul ve Ankara'ya bağlayan kara yollarının ulaşıma açık olduğu belirtildi.

Öte yandan bazı vatandaşlar karın keyfini çıkardı, fotoğraf çekti.