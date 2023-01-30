Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde Yusuf Işık yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Özyurt köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.

Kazada sürücü Işık, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Yavuz Çeçen ve Furkan Işık yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kazımkarabekir Entegre Hastanesine kaldırıldı.

Yaralılardan Furkan Işık da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.

