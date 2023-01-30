Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 00:56Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karaman'da otomobil devrildi: 2 ölü, 1 yaralı
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde şarampole devrilen otomobildeki 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Karaman'ın Kazımkarabekir ilçesinde Yusuf Işık yönetimindeki otomobil, ilçeye bağlı Özyurt köyü yakınlarında, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü Işık, olay yerinde hayatını kaybetti. Araçtaki Yavuz Çeçen ve Furkan Işık yaralandı. Yaralılar, ambulanslarla Kazımkarabekir Entegre Hastanesine kaldırıldı.
Yaralılardan Furkan Işık da hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılmadı.
Etiketler: Karaman Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Mersin'de yangın: 5 çocuk kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz