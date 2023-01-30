Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 00:54Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de yangın: 5 çocuk kurtarıldı
Mersin'in Tarsus ilçesinde, bir evde çıkan yangından kaçmak için dama sığınan 5 çocuk itfaiye ekiplerince kurtarıldı.
Mersin'in Tarsus ilçesinde iki katlı evin zemin katında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Yangın sırasında evde bulunan 5 çocuk, dumanları fark edince dama çıkarak çevreden yardım istedi.
Komşuların ihbarı üzerine olay yerine gelen ekipler, yangına müdahale ederken damdaki 5 çocuk kurtarıldı.
Ekiplerce söndürülen yangın sonucu evde hasar meydana geldi.
Yapılan çalışmada çocukların anne ve babasının olay sırasında evde olmadığı belirlendi.
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