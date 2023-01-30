Haber Giriş: 30 Ocak 2023 Pazartesi 09:46Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Edirne'nin yüksekleri beyaza büründü
[Fotograf: İHA]
Balkanlardan yurda giriş yapan kar yağışı, Edirne'nin Bulgaristan'a yakın olan rakımı yüksek köylerini kısa sürede beyaza bürüdü.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinde rakımı yüksek köylerde sabah saatlerinde başlayan kar yağışı, etkisini artırarak devam ediyor.
Hava sıcaklığının 1 derece ölçüldüğü Hamzabeyli köyünde kar yağışı sebebiyle kısa sürede her yer beyaz örtüyle kaplandı.
Kar yağışının gün boyu aralıklarla devam edeceği tahmin ediliyor.
Etiketler: Edirne Kar Yağışı Hava Durumu
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