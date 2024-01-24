Muş'ta kar yağışı: 33 köy yolu kapandı

Dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Malazgirt- Ahlat, Malazgirt- Patnos ve Malazgirt-Bulanık kara yollarında kar temizleme çalışmaları başlattı.

Malazgirt Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de kar yağışı ve fırtınadan dolayı 33 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Özel idare yetkilileri, “33 köyümüz kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte çıkan fırtına durur durmaz, köylerimizde yol açma çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecektir” dediler.