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Türkiye
İHA 24.01.2024 10:42

Muş'ta kar yağışı: 33 köy yolu kapandı

Muş'un Malazgirt ilçesinde etkili olan kar yağışıyla birlikte kent merkezi beyaza bürünürken, 33 köy yolu ise ulaşıma kapandı.

Muş'ta kar yağışı: 33 köy yolu kapandı
[Fotograf: İHA]

Dün gece başlayan kar yağışı hayatı olumsuz etkiledi. Karayolları 116. Şube Şefliği ekipleri ulaşımda aksamaların yaşanmaması için Malazgirt- Ahlat, Malazgirt- Patnos ve Malazgirt-Bulanık kara yollarında kar temizleme çalışmaları başlattı.

Malazgirt Özel İdare Müdürlüğü ekipleri de kar yağışı ve fırtınadan dolayı 33 köy yolunun ulaşıma kapandığını bildirdi.

Özel idare yetkilileri, “33 köyümüz kar yağışından dolayı ulaşıma kapandı. Kar yağışı ile birlikte çıkan fırtına durur durmaz, köylerimizde yol açma çalışmalarımız yoğun şekilde devam edecektir” dediler. 

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