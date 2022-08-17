Haber Giriş: 17 Ağustos 2022 Çarşamba 12:46Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Muş'ta hidroelektrik santralinde yangın
Muş'un Varto ve Bulanık ilçelerinde bulunan Alpaslan-1 Barajı ve Hidroelektrik santralinde çıkan yangına müdahale ediliyor.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Muş Varto ve Bulanık ilçelerinde yer alan Alpaslan-1 Barajı HES’te çıkan yangın nedeniyle bölgeye AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü'nden toplam 52 personel, 15 köpüklü arazöz sevk edilmiştir. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.
Etiketler: AFAD Hidroelektrik Santralleri Yangın
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