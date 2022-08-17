Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından (AFAD) yapılan açıklamada, "Muş Varto ve Bulanık ilçelerinde yer alan Alpaslan-1 Barajı HES’te çıkan yangın nedeniyle bölgeye AFAD ve Orman Genel Müdürlüğü'nden toplam 52 personel, 15 köpüklü arazöz sevk edilmiştir. Olayda can kaybı ve yaralı bulunmamaktadır." ifadelerine yer verildi.