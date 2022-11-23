HDP önünde evlatlarına kavuşacakları günü umutla bekleyen anneler, 83. haftada da eylemlerini sürdürdü. Parti binası önüne gelerek HDP ve PKK'dan çocuklarını isteyen anneler, HDP ve PKK'yı lanetledi.

Evlatlarına teslim olmaları çağrısında bulunan aileler, kararlı bekleyişlerini sürdürüyor. Yaklaşık 2 yıldır evlatları için HDP önünde evlat nöbet tutuklarını anlatan anne Ayten Koçhan, oğluna seslenerek geri dönmesini istedi. Askerlerin operasyon da olduğunu ve onları da kendi evlatları yerine koyduğunu ifade eden Koçhan, “Askerlerimiz bizim ciğeri ciğerimiz. Allah onlara yardımcı olsun. Evlatlarımız gelse de gelmese de biz devletimizin arkasındayız. PKK’dan HDP’den korkmuyoruz. Biz evlatlarımızdan kıymetli değiliz. Ciğerimiz yandığı için buradayız. Evlatlarımızı HDP’den, PKK’dan istiyoruz” dedi.

''Çocuğumu sakladılar, bana göstermediler''

2014 yılından bu yana haber alamadığı oğlu Muhsin için eyleme katılan baba Halit Altun ise, ''2014 yılında çocuğumu Malatya İnönü Üniversitesinde okurken kandırıp dağa götürdüler. 7-8 yıldır çocuklarımızı bulmak için bu yollarda gidip geldik. Netice itibariyle hedefimize de ulaşamadık. Gitmediğim yer, gezmediğim yer kalmadı. Çocuğumu sakladılar, bana göstermediler. Çocuklarımızı bize teslim edin. Biz HDP’li değiliz. Çocuklarımızı istiyoruz. Bir canımız var, onu da çocuklarımızın yolunda veririz. Çocuklarımızı gönderin gelsinler” diye konuştu.