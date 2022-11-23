Haber Giriş: 23 Kasım 2022 Çarşamba 17:16Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Mersin'de ormanlık alana yıldırım düştü, yangın çıktı
[Fotograf: İHA]
Mersin'in Anamur ilçesinde ormanlık alana yıldırım düştü. Yıldırım düşmesi sonucu yangın çıktı. Ekiplerin müdahalesiyle yangın kontrol altına alındı.
İlçe sınırlarındaki Radar mevkiinde orman yoluna yaklaşık 500 metre mesafedeki ormanlık alana yağış esnasında yıldırım düştü.
Bir süre sonra da bölgeden dumanlar ve alevler yükselmeye başladı. İhbar üzerine yangının bulunduğu mevkiye bir helikopter, 10 arazöz ile birlikte 8 teknik eleman, 15 orman muhafaza memuru ve 50 işçi sevk edildi.
Zamanında müdahale ile çıkan yangın büyümeden kontrol altına alındı, bölgede soğutma çalışması başlatıldı.
Etiketler: Mersin Orman Yangını
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