Muş'ta dönüş yapan tıra otomobil çarptı: 1 ölü

Muş-Bingöl kara yolu Murat Köprüsü mevkisinde, İsa Türk yönetimdeki otomobil, yolda U dönüşü yapmaya çalışan ve sürücüsünün ismi öğrenilemeyen tıra çarptı.

112 Acil Çağrı Merkezine yapılan ihbar üzerine kaza yerine polis, jandarma, AFAD, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada otomobilde bulunan 43 yaşındaki Saniye Karadağ hayatını kaydetti, otomobil sürücüsü ile Şevval, Merve Başak, Havvanur ve Hayrunisa Türk yaralandı.

Yaralılar, ambulansla Muş Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı, güvenlik güçleri de trafiğin kontrollü akışını sağladı.

Otomobil, çekici yardımıyla yoldan kaldırıldı.