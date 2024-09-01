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Türkiye
AA 01.09.2024 13:09

Diyarbakır'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Diyarbakır'ın Dicle ilçesinde bazı alanlar 15 gün süreyle "geçici özel güvenlik bölgesi" ilan edildi.

Diyarbakır'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi

Valilikten yapılan açıklamada, milli güvenlik, kamu düzeni ve kamu esenliğinin sağlanması, suç işlenmesinin önlenmesi ve başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması amacıyla ilçenin Kayı, Kırkpınar ve Kurşunlu mahalleleri sınırlarında bulunan Kurşunludüzü ve Görüse Dağı bölgelerinin 3-17 Eylül arasında geçici özel güvenlik bölgesi ilan edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızın, bu tarihler arasında, can ve mal güvenlikleri bakımından söz konusu bölgeye izinsiz girmeleri yasaktır. Yasağa uymayanlar hakkında 5442 sayılı İl İdaresi Kanunun 66'ncı maddesi gereğince cezai işlem uygulanacaktır" denildi.

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