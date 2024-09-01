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Türkiye
AA 01.09.2024 13:03

İETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı

Avcılar'da yolcusu bulunmayan İETT otobüsünün kaza yapması nedeniyle kapanan D-100 kara yolunun Edirne istikameti yeniden ulaşıma açıldı.

İETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı
[Fotograf: AA]

Kara yolunun Mustafa Kemalpaşa Mahallesi mevkisinde seyir halinde olan 34 HO 1954 plakalı, içinde yolcu olmayan İETT otobüsü, yağış dolayısıyla kontrolden çıkarak aydınlatma direğine çarptı.

Direk refüje devrilirken, kazanın etkisiyle savrulan otobüsün yan dönmesiyle D-100 kara yolunun Edirne istikameti trafiğe kapandı.

İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı

Trafik akışı yan yoldan sağlanırken, ekipler aracı kaldırmak için çalışma başlattı.

Otobüsün kaldırılmasının ardından D-100 kara yolu Edirne istikameti yeniden trafiğe açıldı.

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