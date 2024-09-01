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Türkiye
AA 01.09.2024 12:03

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Meteoroloji'nin uyarılarının ardından İstanbul'un bazı ilçelerinde aralıklarla kuvvetli yağış etkili oluyor. Bazı sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekti. Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı. Kuvvetli yağışın önümüzdeki saatlerde etkisini sürdürmesi bekleniyor.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Avrupa Yakası'nda Cevizlibağ'da etkili olan yağış nedeniyle D-100 kara yolunda sürücüler ilerlemekte güçlük çekti.

Bir önceki yağışta su basan Bayrampaşa Maltepe köprü altı, geçici olarak trafiğe kapatıldı. Su birikintisi oluştuğu gözlenen alt geçit, daha sonra trafiğe açıldı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Yoğun yağış nedeniyle sürücülerin görüş mesafesi düşerken, yol kenarlarında biriken sular da araçların ilerlemesine engel oluyor.

Yağmura yakalanan bazı vatandaşlar, toplu taşıma duraklarına ve iş yerlerinin tenteleri altına sığındı.

İstanbul'da sağanak etkili oldu

Beyoğlu Taksim çevresinde de yağış aralıklarla etkili oluyor.

Anadolu Yakası'nda ise Ümraniye'de kuvvetli yağış etkisini sürdürüyor.

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