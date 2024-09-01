Hafif Sağanak Yağışlı 27.1ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 01.09.2024 11:31

Çanakkale'de balık tezgahlarına hava engeli

Çanakkale'de av yasağının sona ermesiyle denize açılan balıkçılar, hava muhalefeti nedeniyle sezonun ilk gününde umduğunu bulamadı.

Çanakkale'de balık tezgahlarına hava engeli
[Fotograf: AA]

Türkiye'de 15 Nisan'da başlayan av yasağı,1 Eylül itibarıyla sona erdi. Sezon hazırlıklarını tamamlayarak denize açılan Çanakkaleli balıkçılar, dün geceki hava muhalefetinden olumsuz etkilendi.

Balıkçılar, olumsuz hava koşulları nedeniyle avlanmakta güçlük çekerken, balıkhanedeki tezgahlar da ilk gün boş kaldı.

Çanakkale Bölgesi Su Ürünleri Kooperatifi Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Ramazan Hasan Uysal, hava şartlarının dün geceki avcılığı olumsuz etkilediğini, genellikle eylül ayının ilk gününde hava değişiminin yaşandığını söyledi.

Denizde balığın olduğunu, sadece hava kötü olduğu için az avcılık yapıldığını anlatan Uysal, "Balıkçılar 5 aydır yatıyor, adaptasyon sorunu var. Takım, teşkilat bir anda yerine oturmaz. Bugün çok aktif olamazlar çünkü teknenin bakımlarını yaptılar. Bugün biraz daha temkinli davranırlar. Karadeniz'de palamut, Marmara'da hamsi bol gözüküyor. İyi bir sezon olacağını tahmin ediyorum. Palamut, hamsi ve istavritin bundan sonra bol olacağını düşünüyorum. Halkımız bu sene bol bol balık yiyecek." diye konuştu.

Çanakkale'de balık tezgahlarına hava engeli

"Vatandaş bu sene uygun fiyata balık yiyecek"

Balık fiyatlarının arz ve talebe göre değişkenlik gösterdiğini aktaran Uysal, "Balıkçı filomuzun bu talebi arz edeceğine inanıyoruz. Çünkü güçlü bir filomuz var. İyi bir soğuk zincirimiz oluştu. Bu sezon özellikle insanların yılbaşına kadar bol bol balık yiyeceğini düşünüyorum." dedi.

Balıkçı Ali Dinç de sezonun ilk gününde balığın az olmasına ilişkin, "Tekneler, takımlar hazırlanıyor. Balık bulamıyorlar, ağı attıkları yerde ilişenlere takılıyor. Saat 00.00'da çıktılar. 1-2 saatte bu balığı hemen bulamazlar. Ege'de bilhassa hava muhaletefi balıkçıları zorladı" ifadeledini kullandı.

Çanakkale'de balık tezgahlarına hava engeli

Bu sene en çok palamudun bol göründüğünü belirten Dinç, "Hayırlısıyla inşallah ondan sonra da hamsi de bollaşır, çinekop ve lüfer arkadan gelir. Görüntü iyi duruyor ama bu karadaki tarım gibidir. Bir anda yok olabiliyor. Balık kendisini beslenmeye aldığı zaman Ukrayna tarafına dönüyor" dedi.

Balıkçı Volkan Kaşık ise sezonun ilk günü hava muhalefetinden dolayı az miktarda balığın balıkhaneye geldiğini ifade ederek, "Vatandaş ilk gün umduğunu bulamayacak ama önümüzdeki günlerde havaların düzelmesiyle bolluk başlayacak. Balıkçılar özellikle palamudun çok olduğunu söylüyor. Vatandaş bu sene uygun fiyata balık yiyecek." diye konuştu.

ETİKETLER
Balıkçılık Çanakkale Hamsi Palamut
Sıradaki Haber
Ankara için kuvvetli yağış uyarısı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
13:10
Diyarbakır'da bazı alanlar 'geçici özel güvenlik bölgesi' ilan edildi
13:08
MEB'in eğitim teknolojilerinin ele alınacağı zirve İstanbul'da düzenlenecek
13:05
İETT otobüsü kaza yaptı, Edirne istikameti trafiğe kapandı
13:02
Rusların casus balinası Hvaldimir öldü
12:55
İsrail, Batı Şeria ve Doğu Kudüs'te 36 Filistinliyi daha gözaltına aldı
12:52
Malezya'da obruğa düşen kadını arama çalışmaları "riskli" olduğu gerekçesiyle sonlandırıldı
Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi
Ardahan'da gece etkili olan dolu, güneşe rağmen erimedi
FOTO FOKUS
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
Mardin kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ