16 yıl sonra baraj suyu çekildi, köy ve mezarlık gün yüzüne çıktı

Hafik ilçesine bağlı Pusat, Maden ve Alanyurt köylerinin arazileri, Pusat İçme Suyu ve Sulama Barajı’nın 2002 yılında yapımının tamamlanması ve 2008 yılında su tutmasıyla su altında kaldı.

Baraj nedeniyle 3 köy ise taşındı. Barajdaki su seviyesi, bu yıl Sivas'a verilen su, tarım arazilerinin sulanması ve kuraklık nedeniyle düştü. Suyun çekilmesiyle Maden köyü ile mezarlığı tamamen gün yüzüne çıktı. 16 yıldır sular altında olan köy yıllar sonra ilk defa görüldü.

Baraj su tutunca bölgede yeni yerleşim yerine taşınan Alanyurt köyünün muhtarı Celal Aksoy, "Baraj son 4 aydır yağış almadığı için baya alçaldı. Bu sene tamamen çekildi ve Maden köyü tamamen gözüktü. Hiç bu kadar düşmemişti. İş nedeniyle köye çok gidip geliyordum. Tarımsal sulama, Sivas'a verilen su ve kuraklık nedeniyle su bu derecelere kadar düştü" dedi.

Köylülerden Fuat Yıldız ise "Baraj 2008 yılında suyun gözü kapandığından bu zamana kadar, bu yılki kadar çekilme olmamıştı. Su altında kalan köy Maden köyüydü. Bu köy hiç bu şekilde açılmamıştı. Mezarlarında bir kısmı suyun içindeydi. Ama şu anda hepsi tamamen suyun dışında" diye konuştu.