Haber Giriş: Kaynak: AA
Muş'ta 4,1 büyüklüğünde deprem
Muş'un Korkut ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD), internet sitesinde yer alan bilgiye göre, deprem saat 11.47'de kaydedildi.
4,1 büyüklüğündeki depremin 9,60 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.
Etiketler: son dakika muş'ta deprem Muş depremSon Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 12:28
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