Haber Giriş: Kaynak: AA
Eskişehir'de bir site karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'in Tepebaşı ilçesinde yeni tip koronavirüs (COVID-19) salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında bir sitede karantina uygulaması başlatıldı.
Şirintepe Mahallesi İsmet İnönü-2 Caddesi'nde 5 bloktan oluşan sitenin görevlilerinden birinin COVID-19 testinin pozitif çıkması üzerine İl Sağlık Müdürlüğü ekiplerince çalışma yapıldı.
Görevli ve ailesi dahil 200 kişinin yaşadığı site karantinaya alınarak, vatandaşlara gerekli bilgilendirmede bulunuldu.
Karantina sürecinde site sakinlerinin ihtiyaçlarının Vefa Sosyal Destek Grubu ekiplerince karşılanacağı öğrenildi.
Etiketler: koronavirüs eskişehir covid-19Son Güncelleme: 7 Eylül 2020 Pazartesi 12:42
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