Tüm dünyaya hızla yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle birçok sanatçı, sosyal medya hesaplarından gerçekleştirdikleri konserlerle hayranlarıyla buluşuyor.

Murat Kekilli de Instagram hesabından verdiği konserle sağlık çalışanlarına desteğini dile getirdi.

Kekili, sağlık çalışanlarının bugünlerde çok yoğun mesai yaptıklarını belirterek, "Sağlık çalışanlarına görevlerinde başarılar diliyorum. Onların işlerini kolaylaştırmak için hepimize görevler düşüyor. Allah sağlık çalışanlarına güç kuvvet versin. Bizleri gözleri gibi korudukları için onlara çok teşekkür ediyoruz." dedi.

Şarkıların insanların duygularına tercüman olduğuna inandığını vurgulayan Kekilli, zor zamanları kolay atlatmak için herkesin birbirine destek olması gerektiğini ifade etti.

"81 ilde 81 hastanemizde sağlık çalışanları için konser vereceğim"

Kekilli, doktor, hemşire ve bütün sağlık çalışanlarından kendisini dinleyenlere selamlarını ileterek, "Doktorlarımıza kulak verelim, sakın boş vermeyelim. Bu meseleyi ciddiye alalım. Doktorlarımızın işi başından aşkın, çok yoğun günler geçiriyorlar. Bu badireyi atlatırsak 81 ilde 81 hastanemizde sağlık çalışanları için konser vereceğim. Bu da olur inşallah." şeklinde konuştu.

Usta sanatçı, 25 Mart'ta da Instagram hesabından yapacağı canlı yayınla, asker, polis ve diğer kolluk kuvvetleri için konser vereceğinin müjdesini verdi.

Yaklaşık 2 saat süren konserde, sanatçı, "Bu da Geçer", "Hastane Önünde İncir Ağacı", "Karagözlüm", "Çılgın", "Ankara Rüzgarı", "Gözlerin", "Beşinci Mevsim", "Seher Vakti Çaldım Yarin Kapısını" ve "Vakti Geldi"nin de aralarında olduğu pek çok sevilen şarkıyı seslendirdi.