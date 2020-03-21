Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.

Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.

[Fotoğraf: AA]

Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.

[Fotoğraf: AA]

Tekstil kimyasalları üretilen 3 katlı binanın bir kısmında yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.

Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.