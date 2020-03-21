Haber Giriş: Kaynak: AA
Esenyurt'ta iş yeri yangını
[Fotoğraf: AA]
İstanbul'un Esenyurt ilçesinde meydana gelen iş yeri yangını hasara neden oldu.
Atatürk Mahallesi Kasırga Sokak üzerinde bulunan 3 katlı bir iş yerinde yangın çıktı.
Alevleri gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi ile, polis ve 112 Acil Servis ekibi sevk edildi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın çevredeki iş yerlerine sıçramadan kontrol altına alınarak söndürüldü.
[Fotoğraf: AA]
Tekstil kimyasalları üretilen 3 katlı binanın bir kısmında yangın sonucu maddi hasar meydana geldi.
Yangının çıkış sebebi araştırılıyor.
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