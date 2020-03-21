Haber Giriş: Kaynak: AA
İçişleri Bakanlığından asker uğurlamalarında sosyal mesafe uyarısı
[Fotoğraf: DHA]
İçişleri Bakanlığı, yeni tip koronavirüsün ülkede yayılmasının engellenmesi için asker uğurlamalarında sosyal mesafe kuralına uyulması gerektiğini duyurdu.
İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.
— T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 20, 2020
VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE
Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI’nda da uygulamalıyız.
Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz.
Etiketler: sosyal mesafe İçişleri Bakanlığı asker uğurlamasıSon Güncelleme: 21 Mart 2020 Cumartesi 01:51
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