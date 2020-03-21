İçişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan sosyal mesafe kuralını asker uğurlamalarında da uygulamalıyız. Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz." ifadelerine yer verildi.



VATANDAŞLARIMIZIN DİKKATİNE



Koronavirüsün ülkemizde yayılmasını engellemek için uygulanan kurallardan SOSYAL MESAFE kuralını ASKER UĞURLAMALARI’nda da uygulamalıyız.



Bu konuda hassasiyet göstermenizi rica ediyoruz. — T.C. İçişleri Bakanlığı (@TC_icisleri) March 20, 2020