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Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan sağlık çalışanlarına alkış
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve eşi Emine Erdoğan, sağlık çalışanlarına alkışlarıyla destek verdi.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Twitter hesabından bir paylaşım yaptı.
Paylaşımda, "Koronavirüs ile mücadelemizin özverili ve fedakar kahramanlarına, her türlü zorluğa ve sıkıntıya göğüs geren tüm sağlık çalışanlarımıza şahsım, ailem ve milletim adına selamlar, sevgiler ve elbette alkışlar" sözlerini kullanan Erdoğan, eşi Emine Erdoğan ile birlikte sağlık çalışanlarını alkışladı.
[Fotoğraf: AA]
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