Kaynağını Munzur Gözeleri'nden alan ve dere sularıyla beslenen Munzur Çayı'nın debisi, karların erimesiyle yükseldi.

Su seviyesinin yükselmesi sonucu Munzur Çayı, geçtiği alanlarda taşkına neden oldu.

İl merkezindeki Mavi Köprü mevkisinde de bazı işletmelere ait bahçelerin bir bölümü sular altında kaldı.