Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 20:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Munzur Çayı taştı: Bazı işletmelerin bahçesi su altında kaldı
[Fotoğraf: AA]
Tunceli'de Munzur Çayı'nın taşması sebebiyle bazı işletmelerin bahçesini su bastı.
Kaynağını Munzur Gözeleri'nden alan ve dere sularıyla beslenen Munzur Çayı'nın debisi, karların erimesiyle yükseldi.
Su seviyesinin yükselmesi sonucu Munzur Çayı, geçtiği alanlarda taşkına neden oldu.
İl merkezindeki Mavi Köprü mevkisinde de bazı işletmelere ait bahçelerin bir bölümü sular altında kaldı.
Etiketler: Kar Yağışı
Son Haberler
- 20:32
- 20:27
- 20:34
- 20:15
- 20:35
Sıradaki Haber
İzmir açıklarında 47 düzensiz göçmen kurtarıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz