Elazığ, 2020'de 6,8'lik depremle büyük yıkım yaşadı.

Çok sayıda konut ya yıkıldı ya da oturulamaz hale geldi. Ancak depremin yaraları hızla sarıldı. Depremde evi yıkılanlar için yeni modern konutlar yapıldı.

Kentte 19 bin 174 daire ile 1129 iş yerinin yapımı tamamlandı. Yaşam alanlarında birçok okul, cami ve öğrenci pansiyonu inşa edildi.

Sosyal alanlar da inşa edildi

Çalışmalar sadece konut inşaatı ile sınırlı kalmadı. Apartmanların çevresine park, bahçe gibi sosyal alanlar da inşa edildi.

Hak sahipleri artık daha dayanıklı ve güvenli konutlarda oturacak.

Yeni evine kavuşanlardan biri, "Evimiz 33 yıllık eski bir evdi. Yıpranmıştı. Yıkıldı. Tabii ki şimdiki evimiz gayet iyi. Eksiklikler de gideriliyor. Bir sıkıntımız yok. Çok şükür" dedi.

Kırsal bölgelerde konutların yanı sıra hayvan barınakları da yapıldı.

İnşası devam eden deprem konutlarının da en kısa sürede teslim edilmesi planlanıyor.

