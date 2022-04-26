Yenimahalle ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Altındağ Kargo Dağıtım Merkezine giden dağıtım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğa Sokak'ta park halindeki 7 otomobile çarptı.

Çarpmanın etkisiyle PTT dağıtım aracının sürücüsü ile beraberindeki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.

[Fotoğraf: İHA]

Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

Kazada, maddi hasar gören dağıtım aracı ile park halindeki otomobiller çekici ile sokaktan kaldırıldı.

[Fotoğraf: İHA]