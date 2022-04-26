Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 17:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kontrolden çıkan kargo aracı 7 araca çarparak durabildi
[Fotoğraf: İHA]
Ankara'da kontrolden çıkan kargo dağıtım aracı, park halindeki 7 otomobile çarptı. Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralılar hastaneye kaldırıldı.
Yenimahalle ilçesi Çamlıca Mahallesi'nde Altındağ Kargo Dağıtım Merkezine giden dağıtım aracı, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu Doğa Sokak'ta park halindeki 7 otomobile çarptı.
Çarpmanın etkisiyle PTT dağıtım aracının sürücüsü ile beraberindeki kişi yaralandı. Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine 112 Acil Servis ve polis ekipleri geldi.
[Fotoğraf: İHA]
Hayati tehlikesinin olmadığı öğrenilen yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.
Kazada, maddi hasar gören dağıtım aracı ile park halindeki otomobiller çekici ile sokaktan kaldırıldı.
[Fotoğraf: İHA]
Sıradaki Haber
Eskişehir'de hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz