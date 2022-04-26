Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 2 farklı evden 100 bin liralık hırsızlık ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Polis ekipleri, şüpheliler M.I, S.Y, Z.D. ile D.A'yı evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.

Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.