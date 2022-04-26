Haber Giriş: 26 Nisan 2022 Salı 17:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Eskişehir'de hırsızlık operasyonu: 4 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Eskişehir'de düzenlenen hırsızlık operasyonunda 4 şüpheli gözaltına alındı.
Eskişehir İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 2 farklı evden 100 bin liralık hırsızlık ile Organize Sanayi Bölgesi'ndeki bir iş yerinden hırsızlık olaylarının şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.
Polis ekipleri, şüpheliler M.I, S.Y, Z.D. ile D.A'yı evlerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda yakaladı.
Gözaltına alınan zanlıların emniyetteki sorgularının sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Hırsızlık
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